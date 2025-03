München: Rettungswagen-Fahrer bleibt bei Einsatz in Aufzug stecken

München (dpa/lby) - Ein Rettungswagen-Fahrer ist bei einem Einsatz in München im Aufzug stecken geblieben und musste den Notruf wählen. Zusammen mit einem Kollegen war er am Samstagmittag zu einem Notfall in einer Wohnung im siebten Obergeschoss gerufen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach der Versorgung der Patientin habe der Fahrer überprüft, ob eine Krankentrage oder ein Tragestuhl in den Aufzug passen würden.