München - Ausschreitungen serbischer Fußballfans am Randes eines EM-Spiels in München beschäftigen in dieser Woche die Justiz. Gleich drei Prozesse gegen Männer, die im Sommer auf dem Marienplatz randaliert haben sollen, hat das Amtsgericht München angesetzt. Der erste von ihnen startet am Donnerstag (9.00 Uhr).