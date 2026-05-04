München OB Krause am neuen Arbeitsplatz - ohne Amtsübergabe

Krause: bislang keine Amtsübergabe mit Dieter Reiter

Seinen Amtsantritt habe er ohne Hilfe von seinem Vorgänger antreten müssen, sagte er - zumindest von seinem direkten. Eine Amtsübergabe mit Dieter Reiter (SPD) habe es nicht gegeben, sagte Krause - dafür eine mit dessen Vorgänger: Alt-OB Christian Ude (ebenfalls SPD) habe ihn besucht, lange mit ihm gesprochen und ihm einen Rosmarin-Busch als Willkommensgeschenk vorbeigebracht. Ob es auch noch eine Übergabe mit Reiter geben werde, wisse er nicht, sagte Krause: "An mir würde es nicht scheitern."