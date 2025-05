München (dpa/lby) - In München ist ein Notarzt kurzerhand zum Feuerwehrmann geworden: Der Mediziner habe zu dem Feuerlöscher in seinem Wagen gegriffen und damit ein brennendes Auto gelöscht, teilte die Feuerwehr mit. Der Autofahrer kam den Angaben zufolge am Sonntag auf die Besatzung des Notarztwagens zu als schwarzer Rauch aus dem Motor seines Fahrzeugs aufstieg.