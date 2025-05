München (dpa/lby) - Die Deutsche Bahn (DB) nimmt in den Pfingstferien ein neues elektronisches Stellwerk am Münchner Ostbahnhof in Betrieb - mit Folgen für Reisende. Es kommt laut Bahn zu massiven Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Ziel der Maßnahme sei die Digitalisierung und Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik rund um den stark frequentierten Knotenpunkt.