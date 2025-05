München: Mutmaßlicher Brandanschlag auf Polizei-Reiterstaffel

München (dpa/lby) - Auf die Polizeiinspektion der Reiterstaffel in München ist mutmaßlich ein Brandanschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, vier davon erlitten durch das Feuer einen Totalschaden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München mitteilte. Aufgrund des Schadensbildes werde derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt demnach in alle Richtungen. Ein Zusammenhang mit einer Serie an Brandanschlägen in und um München wird geprüft.