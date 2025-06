München - Ein Motorradfahrer ist in München mit einem Auto zusammengeprallt und an den Folgen des Unfalls gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 27-Jährige gegen 9.30 Uhr auf dem Mittleren Ring in Richtung Effnerplatz unterwegs, als er in einem Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 56-Jährigen aus Baden-Württemberg zusammenkrachte.