München (dpa/lby) - Ein 27-Jähriger soll Pflastersteine auf geparkte Polizeistreifenwagen geworfen haben. Die Autos waren vor einer Polizeiinspektion in München geparkt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten bemerkten demnach den Vorfall, kontrollierten den Mann und nahmen ihn fest. Durch die Steinwürfe wurden die Frontscheiben von drei Wagen den Angaben zufolge derart beschädigt, dass die Autos nicht mehr nutzbar waren. Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz sei wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt worden.