München (dpa/lby) - Nachdem ein Mann in München von einer S-Bahn erfasst wurde, haben ihn vier junge Menschen von der Bahnsteigkante gerettet. Der 45 Jahre alte Mann wurde am Mittwochabend schwer verletzt und erlitt unter anderem einen offenen Bruch am Bein, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugenaussagen zufolge torkelte er betrunken auf dem Bahnsteig umher und lief auf eine S-Bahn zu, die gerade losfuhr.