München (dpa/lby) - Ein Ladekabel hat in einem Regionalzug in Oberbayern einen Polizeieinsatz wegen Bombenverdachts ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Fahrgast das Ladekabel eines 21 Jahre alten Mitreisenden am Dienstagabend fälschlicherweise für einen Hinweis auf Sprengstoff gehalten und die Beamten alarmiert.