München Kunst: Verrottende SUV machen auf Versiegelung aufmerksam

München (dpa/lby) - Mit SUV aus Wolle, Holz, Erde und Lehm will ein Kunstprojekt in München auf die Folgen der Versiegelung aufmerksam machen. "München ist die am stärksten versiegelte Stadt Deutschlands, was nicht zuletzt an den vielen Autos liegt, die Straßen und Stellplätze brauchen", erläuterte die Landeshauptstadt. Darauf weise die Berliner Künstlerin Folke Köbberling hin, wenn sie an drei hoch frequentierten Orten drei große Nachbildungen von Stadtgeländewagen aus einem kompostierbaren Verbundstoff platziere.