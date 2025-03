München Königsplatz: Unbekannte sprühen Schriftzüge auf die Münchner Propyläen

München (dpa/lby) - Unbekannte haben in München Schriftzüge an die Propyläen am Königsplatz gesprüht. Etwa 25 Meter lang und einen halben Meter hoch zogen sich die Worte an dem Torbau, die inhaltlich an den Gaza-Krieg angelehnt waren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch auf den Treppenstufen in Richtung Luisenstraße wurde Farbe verteilt, die am Freitag entfernt wurde. Die Schriftzüge im Durchgang unter den Säulen des Baudenkmals wurden zunächst abgedeckt, ehe sie entfernt wurden.