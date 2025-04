Mehrere Linien fahren direkt zum Hauptbahnhof

Wer am Osterwochenende von Westen in Richtung Innenstadt will, sollte wegen der Sperrung in Pasing in die S6 oder Regionalzüge mit direkter Fahrt zum Hauptbahnhof steigen. Von Norden her fährt auch die S1 von Moosach zum Hauptbahnhof durch. Ebenso nicht von der Sperrung betroffen ist die S7. Auch von Osten bleibt die Innenstadt per S-Bahn am Osterwochenende erreichbar.