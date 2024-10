Der Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Yehoshua Chmiel, sagte: "Wir leben in einer Zeit, in der sichtbares und selbstbewusstes Judentum

vermehrt zur Zielscheibe geworden ist. Nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 gibt es Angriffe und Beleidigungen." Darum sei es wichtig, dass die Kulturtage "ein klares Zeichen dafür setzen, dass jüdisches Leben in München genau dort ist, wo es hingehört: in der Mitte der Gesellschaft".