München Israelisches Lokal attackiert - "Wir machen auf"

München (dpa/lby) - Vor dem Angriff von Unbekannten auf ein israelisches Restaurant in München hat es nach Angaben des Lokals keine konkreten Drohungen gegen die Einrichtung gegeben. "Es gab keine direkten Drohungen", sagte der Schwager des Betreibers und Mitarbeiter des Lokals, Grigori Dratva, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben uns eigentlich in München immer sehr sicher gefühlt." Am Donnerstagabend sei das Restaurant bis 23.00 Uhr geöffnet gewesen. "Wir werden auch heute wieder öffnen", kündigte Dratva am Morgen an. "Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir machen auf."