München (dpa/lby) - Unbekannte Täter haben in München eine mit roter Farbe beschmierte Israelflagge aufgehängt. Streifenbeamte entdeckten die Flagge in der Nacht zum Dienstag am Obelisken am Karolinenplatz, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten entfernten demnach die Flagge und stellten sie sicher. Der Staatsschutz ermittle nun wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitsabzeichen ausländischer Staaten. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich zu melden.