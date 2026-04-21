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  4. Großeinsatz im Münchner Südosten bislang ohne Ergebnis

München Großeinsatz im Münchner Südosten bislang ohne Ergebnis

Zwei Personen, die offenbar mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf Autos zielen, sorgen im Münchner Stadtteil Neuperlach für Aufregung. Die Polizei rückt zu einem Großeinsatz aus.

München (dpa/lby) - Eine verdächtige Beobachtung hat in München-Neuperlach am Vormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Autofahrerin wählte den Notruf, als sie an einer Kreuzung zwei Menschen sah, die einen Gegenstand auf vorbeifahrende Fahrzeuge richteten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, vermutete die Frau, dass es sich dabei womöglich um eine Waffe handelte. Als die Frau ihr Auto anhielt, seien die beiden davongelaufen. 

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Wegen der unklaren Bedrohungslage rückte die Polizei umgehend mit einem Großaufgebot aus. Mehr als 20 Streifenwagen, zwei Hubschrauber und eine Drohne fahndeten nach den Flüchtigen.

Die weitreichende Suche blieb bislang ohne Ergebnis. Eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung bestand laut Polizei jedoch zu keinem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.