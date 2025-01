Mit dem Geld gehe Bayern freiwillig in Vorleistung, obwohl eigentlich der Bund zuständig sei, sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Schon 2021 habe der Bund den Ausbau der Zugstrecke im Zuge des Deutschlandtakts angekündigt, die Planung dann aber nicht in Auftrag gegeben. "Auf diesem so wichtigen Abschnitt muss endlich etwas vorangehen", sagte Bernreiter.