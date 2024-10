"Einen Schatten auf diese schöne Zeit geworfen."

Sie gehe davon aus, dass viele ihr zustimmen, wenn sie sage, "dass Fußball an sich eine schöne Sache ist", sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung - und dass "gerade auch die EM-Zeit in München und in ganz Deutschland eine schöne Veranstaltung war". "Mit ihrem Verhalten haben Sie schon einen Schatten auf diese schöne Zeit geworfen."