München (dpa/lby) - Mit einer Brechstange haben Unbekannte in München einen Mann niedergeschlagen, der sie auf frischer Tat ertappt hat. Sie wollten einen Snackautomaten am Bahnsteig aufbrechen, wie die Polizei mitteilte. Ein 53-jähriger Mann hatte den Angaben zufolge von seiner Wohnung aus Geräusche wahrgenommen und sei deshalb nach unten zur naheliegenden S-Bahn-Station gegangen. Er entdeckte demnach zwei Menschen am Snackautomaten und schubste einen der beiden weg.