Die Ermittlungen dauern an

Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Während der Jüngere laut Polizei leichte Verletzungen und einen Schock erlitt, schwebte der 56-Jährige in Lebensgefahr. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und Verbrennungen dritten Grades an 20 Prozent seines Körpers. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ging es ihm am Morgen "den Umständen entsprechend besser". Er sei außer Lebensgefahr.