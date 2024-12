München (dpa/lby) - Ein ungeduldiger Busfahrer hat mit einem Linienbus eine Abkürzung in München nehmen wollen und ist dabei in Bahngleisen stecken geblieben. Der Bus habe wegen eines Zusammenstoßes von zwei Autos im Stau gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Um weiterfahren zu können, habe sich der Busfahrer am Samstag dazu entschlossen, eine Abkürzung über die Tram-Spur zu nehmen.