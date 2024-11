München (dpa/lby) - Beim Brand in einem Einfamilienhaus in München ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr holten Einsatzkräfte am Montagabend die leblose Person aus dem brennenden Gebäude. Weder Feuerwehr noch Polizei konnten zunächst Angaben zur Identität der Person machen.