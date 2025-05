München: Auto fährt in Haltestelle: 22-Jährige in kritischem Zustand

München (dpa/lby) - Nachdem in München ein Auto in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren ist, befindet sich eine 22-jährige Schwerverletzte in einem kritischen Zustand. Ein Polizeisprecher sagte, die Studentin sei "noch nicht über den Berg". Ihr Zustand habe sich über Nacht allerdings leicht verbessert. Am Mittwoch wurden insgesamt sieben Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Der Zustand der anderen beiden Schwerverletzten ist laut Polizei stabil, sie befinden sich ebenfalls noch im Krankenhaus.