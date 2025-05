Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Davor stimmen sich die Fans an verschiedenen Orten in München ein. Anhänger Inter Mailands treffen sich am Odeonsplatz, während die PSG-Fans sich am Königsplatz versammeln. Beide Fanzonen bieten Platz für Tausende von Menschen. Die dritte und größte Fanzone wird im Olympiapark sein. Die Polizei ist mit voraussichtlich 2.000 Kräften beim Spiel und den Versammlungen dabei und sorgt für Sicherheit.