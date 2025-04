Die 77-Jährige soll gegen den ausdrücklichen Wunsch der Älteren in deren sehr kleine Küche gegangen sein und dort in der Enge diverse Dinge zu Boden gestoßen haben. Darüber soll es zu einer gegenseitigen handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf die Ältere zu einem Kochtopf gegriffen und mit diesem die Jüngere geschlagen haben soll.