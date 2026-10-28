München: 49-Jähriger bei Arbeiten an Oberleitung schwer verletzt

München (dpa/lby) - Ein 49-Jähriger ist bei Bauarbeiten an einer Oberleitung in München schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. Demnach kam es am Dienstag zu einem Spannungsüberschlag an einer S-Bahn-Oberleitung zwischen den Haltestellen München-Westkreuz und München-Neuaubing. Die Leitung soll eine Spannung von 15.000 Volt geführt haben. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen am Oberkörper, außerdem brach er sich den Arm.