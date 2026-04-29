München: 17-Jähriger fährt bei Flucht mit E-Scooter gegen Polizeiauto

München (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger ist auf einem zu schnellen E-Scooter vor der Polizei geflohen und gegen den Streifenwagen gefahren. Er sei nach dem Sturz von den Beamten gefasst worden. Der Jugendliche war einer Streife in München aufgefallen, weil am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Laut Polizei missachtete der Fahrer die Aufforderungen der Beamten, anzuhalten. Auch auf Blaulicht, Martinshorn und Durchsagen über die Außenlautsprecher des Streifenwagens habe er nicht reagiert.