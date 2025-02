Müllvermeidung: Bayerische Städte bei Verpackungssteuer zurückhaltend

Verfassungsgericht gab grünes Licht für Verpackungssteuer

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am 22. Januar die Verpackungssteuer der Stadt Tübingen als verfassungsgemäß eingestuft. Die Steuer gilt in Tübingen seit dem 1. Januar 2022. Sie wird auf Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck beim Verkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen oder für den sofortigen Verzehr erhoben. Eine Franchise-Nehmerin von McDonald's hatte Beschwerde gegen die Steuer erhoben. Laut Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer bringt die Abgabe Mehrweg-Lösungen voran und drängt die Müllflut im Stadtbild wesentlich zurück.