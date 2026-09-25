Am Wochenende ist World-Clean-Up-Day. Die Fünftklässler der Ilmenauer Goetheschule sind aber schon zuvor mit gutem Beispiel vorangegangen: für eine Stunde sammelten sie im Umfeld des Haus 2 ihrer Schule Müll und waren überrascht was sie alles fanden. „Von Plastikverpackungen, Puppenköpfen, Flaschen, Lego, Brotbüchsen…, standen Zigarettenkippen an erster Stelle“, berichtet Schulsozialarbeiterin Jacky Georgius.