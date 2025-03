Müllgebühr: Behörde informiert über Zahlpflicht

Unsere Empfehlung für Sie Kreis Sonneberg Beim Müll steigt die Abgabenlast Diese Post möchte man in die Tonne treten: Die neuen Abfallgebührenbescheide erreichen derzeit die Grundstückseigentümer im Kreis. Und ein Beschwerdegewitter das Landratsamt.

Der Bescheid, so informiert Ronny Kienel vom Amt für Abfallwirtschaft im Landratsamt, enthält die tatsächliche Abrechnung fürs Kalenderjahr 2024 sowie die Festsetzung der Vorauszahlung fürs Jahr 2025. Grundlage für die Erstellung sind die beim Landratsamt gespeicherten Daten (Anschrift, Art der Grundstücksnutzung, Personenzahl, Konto). Wer das Amt für Abfallwirtschaft in der Vergangenheit regelmäßig über Änderungen informiert hat, sollte jetzt auch einen korrekten Bescheid bekommen, so Kienel. Die Behörde weist in einer Mitteilung vom Montag auch darauf hin, dass die Grundstückseigentümer gemäß Abfallwirtschaftssatzung verpflichtet sind, gebührenrelevante Änderungen unaufgefordert mitzuteilen. „Wem also bei der Durchsicht der Bescheide auffällt, dass beispielsweise Personen, die im Haushalt leben, nicht angemeldet sind oder andere Änderungen erforderlich sind, teilt diese bitte schriftlich oder persönlich zu den Sprechzeiten dem Landratsamt, Amt für Abfallwirtschaft, mit.“ Fällig wird die Gebühr wie üblich in zwei Raten und zwar zum 1. Mai und 15. Oktober.