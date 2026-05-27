„In Helmers mieft’s“, teilte der Helmerser Rudi Dittmar am Dienstag nach Pfingsten mit und beschrieb Probleme mit der Biotonnen-Abfuhr in Schmalkaldens westlichstem Teilort. Seit 2025 können die Bewohner ihren Biomüll in speziellen Tonnen sammeln, sie werden im 14-tägigen Rhythmus von der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR) abgeholt. Das koste bei einer 80-Liter-Tonne eine Gebühr von 68 Euro pro Jahr. Von wenigen Ausnahmen während der Straßenbauarbeiten 2025 abgesehen, funktioniere die Entsorgung des Helmerser Biomülls gut, bestätigt der Helmerser.
Müllautos kaputt Biotonnen gären in Helmers in der Sonne
Ulricke Bischoff 27.05.2026 - 15:06 Uhr