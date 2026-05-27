„In Helmers mieft’s“, teilte der Helmerser Rudi Dittmar am Dienstag nach Pfingsten mit und beschrieb Probleme mit der Biotonnen-Abfuhr in Schmalkaldens westlichstem Teilort. Seit 2025 können die Bewohner ihren Biomüll in speziellen Tonnen sammeln, sie werden im 14-tägigen Rhythmus von der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR) abgeholt. Das koste bei einer 80-Liter-Tonne eine Gebühr von 68 Euro pro Jahr. Von wenigen Ausnahmen während der Straßenbauarbeiten 2025 abgesehen, funktioniere die Entsorgung des Helmerser Biomülls gut, bestätigt der Helmerser.