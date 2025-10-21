Ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt hat im Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Ilmenau zuletzt für Diskussionen gesorgt: Die Hundekotbeutel-Spender sollten künftig mit kompostierbaren Tüten bestückt werden, um der Umweltbelastung durch Plastikmüll entgegenzuwirken, so die Idee des Vorschlagseinreichers. Hintergrund sei, dass immer häufiger volle Hundekotbeutel Wege, Parkflächen und Uferbereiche säumen – ein Ärgernis für Spaziergänger und Stadtverwaltung gleichermaßen. Denn die Hundehalter packen die Haufen scheinbar zwar häufig in eine Tüte, lassen diese dann aber einfach in der Natur liegen.