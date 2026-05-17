Mühlhausen (dpa/th) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) einen Abhang hinuntergefahren und mit seinem Wagen gegen mehrere Bäume geprallt. Vier Menschen im Wagen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Der 29-Jährige war demnach am Morgen auf der Bundesstraße 247 in Richtung Dingelstädt unterwegs.



In einer Rechtskurve bei der Ammerbrücke kam das Auto demnach nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein, hob ab und krachte durch einen Zaun. Im Gebüsch fuhr der Wagen einen Abhang hinunter und prallte gegen die Bäume.



Der Fahrer flüchtete und ließ seine vier verletzten Mitfahrer im Alter von 23 bis 43 Jahren im Fahrzeug zurück. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser nach Bad Langensalza, Heilbad Heiligenstadt und Mühlhausen. Polizisten fanden den 29 Jahre alten Fahrer an seiner Wohnanschrift. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 1,27 Promille.



Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Die Beamten werfen ihm Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht vor.