Mücke reiste wohl im Flugzeug: Keine neuen Malaria-Fälle in Frankfurt gemeldet

Malaria in Hausarztpraxis schwer zu erkennen

Die Stadt Frankfurt rief Ärzte und Ärztinnen dazu auf, die Krankheit als Möglichkeit zu bedenken, auch wenn Patienten zuvor nicht im Ausland in einem Malaria-Gebiet waren. "Ohne Vorwarnung" sei Malaria in der Hausarztpraxis schwer zu erkennen, sagt der Vorsitzende der hessischen Hausärzte, Christian Sommerbrodt. "Das liegt daran, dass das extrem selten vorkommt und dass die Symptome so unspezifisch sind."