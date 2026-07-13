Wenn grelle Scheinwerfer durch den abgedunkelten Saal schneiden und die markante Stimme des Ringsprechers die Spannung greifbar macht, dann ist Kampfsport auf höchstem Niveau in Meiningen angekommen. Das Volkshaus erlebte kürzlich eine sportliche Premiere: Die Aquila Fight League brachte als erste Muay Thai Gala Thüringens spektakulären Spitzensport in die Region. Veranstalter Patrick Ledermann und das Team des ortsansässigen Eagles Fightclub boten den Zuschauern ein rundum professionelles Event, das der Stadt noch lange in Erinnerung bleiben wird.