Noch beschaulich: Kurz nach dem Start in Schmiedefeld. /Foto: Stefan Weigelt

Am Rennwochenende wird am Freitagabend wieder der Man und Woman of Iron an der Winterwelt Schmiedefeld gesucht. Das Gaudirennen mit 1000 Meter Länge und 125 Höhenmetern konnte die Teilnehmer im Vorjahr trotz miserablen Wetters begeistern. Anmeldungen sind sowohl für den Bergsprint am Freitag und die Rennen am Samstag bis 45 Minuten vor den jeweiligen Rennstart möglich.