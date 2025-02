MSC 2025: Münchner Sicherheitskonferenz - 40 Demos, 5.000 Polizisten

München - Die Polizei erwartet deutlich mehr Demonstrationen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz als in vorherigen Jahren. Der Vizepräsident des Münchner Polizeipräsidiums und Einsatzleiter Christian Huber rechnet mit rund 40 Aktionen. Das seien "so viele Veranstaltungen wie schon lange nicht mehr". Er begründete das mit der "momentanen politischen Lage" und auch mit dem Zeitpunkt kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Von einem größeren Gewalt- oder Gefahrenpotenzial gehe er aber nicht aus.