Lange Zeit hatte Katrina Gräfe ihrer Mexikotherapiereise entgegengefiebert, sich informiert, Spenden für ihre Stammzellenbehandlung gesammelt, mit der sie ihre fortschreitende Multiple Sklerose stoppen will. Auch Freies Wort Hilft hatte Geld für sie gesammelt. Denn die 56-Jährige leidet mit Primärer Progredienter Multipler Sklerose (PPMS) an der seltensten Form der Erkrankung. Eine Stammzelltherapie ist ihrer einzige Chance, den schweren Krankheitsverlauf zu stoppen. Und genau das hat Katrina nun gemacht: Sie war einen Monat lang zur Behandlung im mexikanischen Puebla – denn in Deutschland gab es für sie keine Behandlungsmöglichkeit. Vor gut zwei Wochen ist die Unterpörlitzerin wohlbehalten wieder in ihrer Heimat gelandet und berichtet nun von ihrem Mexikoabenteuer, das für sie der Start in ein neues Leben sein soll.