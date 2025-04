Die Falknerei am Rennsteig ist weiter auf der Suche nach dem entflogenen und bis dato vermissten Weißkopfseeadler „Mr. Johns”. Nun gibt es zumindest ein Hoffnungszeichen. Über das Wochenende erklärte die Falknerei, eine „erste wirklich aussagekräftige Sichtung“ vermelden zu können, bei der man „ziemlich sicher“ sein könne, dass es sich um „Mr. Johns” handelt. Die Sichtung ereignete sich allerdings ein ganzes Stück weit entfernt in Staßfurt in der Nähe des Flusses Bode, die Stadt liegt südlich von Magdeburg in Sachsen-Anhalt.