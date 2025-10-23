MPK: Ostdeutsche Regierungschefs treffen sich in Brüssel

Erfurt - Die ostdeutschen Ministerpräsidenten wollen in Brüssel für Ostdeutschland als starke Region in Europa werben. Am 6. November sind Gespräche mit führenden Vertretern der Europäischen Kommission geplant, teilte die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mit. Beim nächsten Treffen der Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg sowie der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern soll es unter anderem um die Finanzausstattung der Regionen gehen sowie um Migration, Industrie- und Agrarpolitik.