Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Michael Kretschmer (CDU) zur Wiederwahl als Regierungschef in Sachsen gratuliert. Zugleich warf er der AfD in Sachsen ein ähnliches Agieren wie in Thüringen am 5. Februar 2020 vor. "Die Sächsische AfD hat es erneut versucht. Einen Kandidaten aufzustellen und nicht zu wählen. Kemmerich zum zweiten ist aber gescheitert", schrieb Ramelow beim Portal X. Kretschmer wünschte er Kraft und Glück.