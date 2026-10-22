MP-Wahl im Dezember: Wie hält es die CDU in Sachsen-Anhalt mit der AfD?

Auch bei einem anderen Thema versucht die CDU, eine Debatte loszuwerden. Nach Spenden über insgesamt 10.000 Euro an die AfD hat der CDU-Kreisverband Stendal den Parteiausschluss des Kommunalpolitikers Bernd Prange beantragt. "Trotz der öffentlichen Verkündigungen hat er seinen Austritt aus der CDU nicht erklärt", sagte der CDU-Kreisvorsitzende Chris Schulenburg dem "Focus". "Der Kreisvorstand hat deshalb, aufgrund der finanziellen Spende an die AfD sowie des Beitritts in die AfD-Kreistagsfraktion, den Ausschluss aus der Partei beim Parteigericht beantragt."

Kommunalpolitiker wechselt von CDU zur AfD

In einem Brief an die Landes-CDU, aus dem die "Magdeburger Volksstimme" im August zitierte, begründet Prange seine Spende mit "tiefer Sorge um unser Land". Zugleich sprach er eine Wahlempfehlung für die AfD aus. Prange sagte der dpa nun, er werde nicht von selbst aus der CDU austreten. "Ich möchte den Rausschmiss haben." Er sei seit 35 Jahren Mitglied in der CDU. Es sei enttäuschend, dass ihn keiner gefragt habe, warum er an die AfD spende.

Prange ist Fuhrunternehmer und zudem Ortsbürgermeister der Gemeinde Altmärkische Höhe in der Verbandsgemeinde Seehausen. Er war auch Mitglied der CDU-Fraktion im Stendaler Kreistag - inzwischen ist er zur AfD-Fraktion gewechselt.