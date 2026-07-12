Auf dem Fellberg in Steinach geht es am Samstagmittag rund. Bereits ab 10 Uhr brettern die ersten Mountainbiker mit Highspeed die Strecken hinab, während die Bergwacht konzentriert das Geschehen überwacht, damit nichts passiert. Unter dem mitreißenden Motto Back to the Trails startete der Bikepark Fellberg in eine Saison, die so eigentlich gar nicht geplant war. Fünf verschiedene Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden von Blau über Rot bis Schwarz stehen bereit genau wie beim alpinen Skifahren im Winter.