Kaum ist der letzte Konfettiregen vom Vorjahr aufgekehrt, da wirbelt beim Ilmenauer Karneval Klub (IKK) schon wieder die nächste Idee durch die Festhalle: Die neue Faschingssaison steht in den Startlöchern – und sie wird heiß, bunt und temperamentvoll! Beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Ilmenau hat der IKK sein Motto für die kommende Session offiziell enthüllt: Südamerika-Fasching! Und auch das neue Prinzenpaar wurde vorgestellt: Prinzessin Angelica I und Prinz David I.