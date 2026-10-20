Motorsport: Sachsenring wird digital - Mehr als 130 Programmhefte online

Dresden - Der Sachsenring ist gerade für ostdeutsche Motorsportfans eine Legende. Künftig sind historische Dokumente der Rennstrecke online verfügbar. Seit einigen Monaten werden die mehr als 130 Programmhefte, die es seit 1927 zu Motorsportveranstaltungen am Sachsenring gab, an der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) digitalisiert. Aktuell sind bereits rund 50 Hefte der Jahre 1927 bis 1990 auf dem Online-Portal SACHSEN.DIGITAL veröffentlicht und können kostenfrei eingesehen werden, teilte die SLUB mit. Alle weiteren Ausgaben befinden sich in Arbeit und sollen im Laufe der kommenden Monate sichtbar sein.