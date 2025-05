Auch in Zukunft Produktionsstandort nahe der Grenze zu Bayern

"Heute haben wir die Chance bekommen, die Geschichte von KTM fortzuschreiben", sagte KTM-Vorstand Gottfried Neumeister. Er kündigte an, dass die aktuellen Produktionsstandorte, inklusive des Stammwerkes in Mattinghofen, auch in Zukunft bestehen sollen.