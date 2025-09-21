Motorsport-Königsklasse Verstappen-Triumph auch in Baku - Piastri kracht in die Wand

Der Niederländer zeigte einmal mehr auch beim Restart nach der Safety-Car-Phase durch Piastri seine Klasse und ließ den Verfolgern keine Chance. Binnen kürzester Zeit war er über eine Sekunde vor Sainz – wichtig, weil nur bei einem Rückstand von unter einer Sekunde die Überholhilfe DRS, bei der sich der Heckflügel praktisch öffnen lässt, erlaubt ist. Norris verlor indes noch eine Position und hing zwischenzeitig als Achter in der Ferrari-Zange zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Vorn lag Verstappen zur Rennhälfte über acht Sekunden Vorsprung. Und der wurde noch größer - nach seinem Reifenwechsel führte er immer noch mit über elf Sekunden, nun vor Russell. Einige Positionen dahinter versuchte Norris, den Schaden irgendwie noch erträglich zu halten und kämpfte um jeden Meter. Wie schon in Monza dauerte sein Reifenwechsel aber wieder mal zu lange. Wie schon in Monza, ging bei Verstappen alles glatt.