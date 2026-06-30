Zeitlich flexibel und kämpferisch zeigten sich der Motorsportverein Zella-Mehlis und der MC Smalcalda, die am Wochenende als gemeinsame Gastgeber beim 4. und 5. Lauf der Thüringer Landesmeisterschaft im Jugendkartslalom fungierten. Auf dem Festplatz in Niederschmalkalden zog man den Start temperaturbedingt vor, ehe dann auch die Motoren auf Betriebstemperatur gebracht wurden und die jungen Fahrerinnen und Fahrer den bestens präparierten Parcours bewältigten. „Insgesamt 136 Teilnehmer aus ganz Thüringen hatten wir über das Wochenende zu vermelden“, so Markus Kurstedt vom MC Smalcalda. Vereinsvorsitzende Franziska Lesser freute sich der Sommerhitze zum Trotz über „eine erfolgreiche Veranstaltung. Dankbar sind wir den anderen Vereinen, die als Streckenposten aushalfen, der Stadtreinigung, Thüringer Landstolz für ihre Verpflegung, allen Eltern für ihre Mithilfe und natürlich unseren Kids, die super mitgemacht haben.“