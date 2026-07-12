Motorsport: Innenminister lobt MotoGP auf Sachsenring als starkes Signal

Hohenstein-Ernstthal (dpa/sn) - Innenminister Armin Schuster hat das Rennsportwochenende auf dem Sachsenring als starkes Signal aus Sachsen gelobt. "Sachsen lockt mit der MotoGP Jahr für Jahr die Spitzen des internationalen Motorradrennsports auf den Sachsenring", sagte der CDU-Politiker laut einer Mitteilung am Rande des Grand Prix. "Zusammen mit den alljährlichen Zuschauerrekorden ist das gerade jetzt ein starkes Signal aus einer Region, in der Motorsport und Automobilbau traditionell eng verbunden sind."