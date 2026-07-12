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Motorsport Innenminister lobt MotoGP auf Sachsenring als starkes Signal

Mehr als 261.000 Besucher kamen zur MotoGP auf dem Sachsenring. Warum Innenminister Schuster das Rennwochenende als starkes Signal für Sachsen sieht.

Motorsport: Innenminister lobt MotoGP auf Sachsenring als starkes Signal
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Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) betonte die traditionell enge Verbindung der Region zum Rennsport und dem Automobilbau. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Hohenstein-Ernstthal (dpa/sn) - Innenminister Armin Schuster hat das Rennsportwochenende auf dem Sachsenring als starkes Signal aus Sachsen gelobt. "Sachsen lockt mit der MotoGP Jahr für Jahr die Spitzen des internationalen Motorradrennsports auf den Sachsenring", sagte der CDU-Politiker laut einer Mitteilung am Rande des Grand Prix. "Zusammen mit den alljährlichen Zuschauerrekorden ist das gerade jetzt ein starkes Signal aus einer Region, in der Motorsport und Automobilbau traditionell eng verbunden sind."

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Der Grand Prix auf dem Sachsenring gehört zu den größten Einzelsportveranstaltungen Deutschlands. In diesem Jahr meldeten die Veranstalter einen Rekord mit 261.831 Besuchern. Die Motorsportveranstaltung entfalte eine erhebliche internationale Strahlkraft für den Freistaat, so das Innenministerium.

Bei seinem Besuch überreichte Schuster auch einen Förderungsbescheid in Höhe von 100.000 Euro für die Nachwuchsserie "Moto4 Northern Cup". Die Mittel sollen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Motorsportnachwuchses leisten.